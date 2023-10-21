Мбаппе забил 172 гола в чемпионате до 25-летия – такое не удавалось ни одному игроку топ-5 лиг за 58 лет

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе улучшил бомбардирский показатель в сегодняшнем матче Лиги 1.

24-летний футболист поразил ворота «Страсбурга», реализовав пенальти и открыв счёт в поединке уже на 10-й минуте. Встреча завершилась крупной победой парижан – 3:0. Как сообщает StatsFoot, в активе Мбаппе уже 172 гола в матчах Лиги 1 – лучший показатель для всех игроков пяти сильнейших чемпионатов до достижения 25-летия с далёкого 1965 года. 58 лет назад это удалось Джимми Гривзу (260 голов до 25 лет).

Именно Килиан Мбаппе возглавляет текущий список бомбардиров французского чемпионата – в активе звезды «ПСЖ» восемь забитых мячей в нынешнем розыгрыше.