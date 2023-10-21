Луис Энрике – о победе «ПСЖ» над «Страсбургом»: «Очень доволен игрой»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике рассказал, что думает о матче против «Страсбурга» (3:0).

Голами в составе парижан отметились Килиан Мбаппе (с пенальти), Карлос Солер и Фабиан Руис, забившие на 10-й, 31-й и 77-й минутах.

«Я доволен. Это был трудный матч, который состоялся после международного перерыва. На мой взгляд, команда выступила очень хорошо.

Игроки отнеслись к сегодняшней встрече максимально серьёзно, за что были вознаграждены. Мы не пропустили и набрали три очка – идеальный результат перед Лигой чемпионов», – сказал в интервью PSGTV Энрике.

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