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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» спокойно разгромил «Страсбург»

21 Октября 2023 • 19:58 Комментировать
ПСЖ
3:0
Страсбург

В субботу «ПСЖ» играл против середняков из «Страсбурга» и при небольшом количестве ударов устроил сопернику разгром. Гонсалу Рамуш быстро заработал пенальти, а Килиан Мбаппе его реализовал, при этом голкипер едва не выручил. Тут же Лебо Мотиба после углового отправил мяч в сетку, но ВАР усмотрел там вне игры. Мбаппе финтил на правом краю штрафной сыграл под удар Карлосу Солеру, который в борьбе с защитником был точен, при этом данный мяч некоторое время был записан как автогол.

После перерыва Мбаппе оказался один на один с голкипером и не смог его перебросить. В похожей ситуации вне игры у Рандаля Коло-Муани. Вскоре Солер отыграл в штрафной на Фабиана Руиса, который не мог промахнуться, - 3:0.

«Страсбург» остается на экваторе таблицы, а «ПСЖ» вернулся на привычное для себя, первое место.

Протокол игры  
ПСЖ3:0Страсбург
(1:0) Мбаппе Килиан10'  
(2:0) Солер Карлос31'  
(3:0) Фабиан Руис77'  
Доннарумма ДжанлуиджиБаркола Бредли 66' (Дембеле Усман ( 66') Данилу ПерейраМаркиньос МаркосЭрнандес Люка 72' (Мукиэле Норди ( 72') Фабиан РуисВитинья II 82' (Н'Дур Шер ( 82'  88') Кан-Ин Ли  82'Солер Карлос 82' (Кюрзава Левен ( 82') Мбаппе КилианРамуш Гонсалу 67' (Коло-Муани Рандаль ( 67')
Запасные: Угарте МануэльШкриньяр МиланХакими АшрафНавас Кейлор
Селс МатцСеная МарвинНьямси ЖерзиноПеррен ЛюкаДелен ТомаМванга Жуниор 85' (Сиссоко Ибраима ( 85') Дукуре ИсмаэльДиарра ХабибДеминге Джесси 62' (Габриэл Анжело ( 62') Мотиба Лебо 73' (Сахи Дион ( 73') Баква Дилан
Запасные: Беллаароуч АлааАбакар СиллаСоболь ЭдуардСоу СаидуГамейро КевинПрчич Саньин
21 октября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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