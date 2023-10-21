«ПСЖ» спокойно разгромил «Страсбург»

В субботу «ПСЖ» играл против середняков из «Страсбурга» и при небольшом количестве ударов устроил сопернику разгром. Гонсалу Рамуш быстро заработал пенальти, а Килиан Мбаппе его реализовал, при этом голкипер едва не выручил. Тут же Лебо Мотиба после углового отправил мяч в сетку, но ВАР усмотрел там вне игры. Мбаппе финтил на правом краю штрафной сыграл под удар Карлосу Солеру, который в борьбе с защитником был точен, при этом данный мяч некоторое время был записан как автогол.

После перерыва Мбаппе оказался один на один с голкипером и не смог его перебросить. В похожей ситуации вне игры у Рандаля Коло-Муани. Вскоре Солер отыграл в штрафной на Фабиана Руиса, который не мог промахнуться, - 3:0.

«Страсбург» остается на экваторе таблицы, а «ПСЖ» вернулся на привычное для себя, первое место.