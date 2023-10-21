​Мбаппе – в основе «ПСЖ» на матч против «Страсбурга»

В субботу вечером «ПСЖ» будет проводить домашний матч чемпионата Франции против «Страсбурга». Рулевой парижан Луис Энрике принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Доннарумма, Баркола, Данилу, Маркиньос, Люка Эрнандес, Витинья, Фабиан Руис, Кан-Ин, Солер, Мбаппе, Рамуш.

Матч между «ПСЖ» и «Страсбургом» начнётся в 18:00 по московскому времени. Следить з развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«ПСЖ» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1.