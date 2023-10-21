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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе – в основе «ПСЖ» на матч против «Страсбурга»

21 Октября 2023 • 17:36 Комментировать
ПСЖ
1:0
Страсбург
1 1.25 X 6.80 2 12.50
1-й тайм

В субботу вечером «ПСЖ» будет проводить домашний матч чемпионата Франции против «Страсбурга». Рулевой парижан Луис Энрике принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Доннарумма, Баркола, Данилу, Маркиньос, Люка Эрнандес, Витинья, Фабиан Руис, Кан-Ин, Солер, Мбаппе, Рамуш.

Матч между «ПСЖ» и «Страсбургом» начнётся в 18:00 по московскому времени. Следить з развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«ПСЖ» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1.

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ПСЖ Килиан Мбаппе
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