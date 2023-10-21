Тренер «Монако» рассказал о состоянии Головина

Рулевой «Монако» Адольф Хюттер поведал о состоянии российского полузащитника Александра Головина, вернувшегося из расположения национальной команды с повреждением.

«Головин уже два дня тренировался нормально. Поэтому он должен присутствовать в воскресенье в заявке», - передает слова главного тренера команды ТАСС.

Ближайший поединок «Монако» сыграет против «Меца» в воскресенье, 22 октября. Начало запланировано в 18:05 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Александр принял участие в семи поединках за монегасков, записав на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.