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Тренер «Монако» рассказал о состоянии Головина

21 Октября 2023 • 13:42 Комментировать

Рулевой «Монако» Адольф Хюттер поведал о состоянии российского полузащитника Александра Головина, вернувшегося из расположения национальной команды с повреждением.

«Головин уже два дня тренировался нормально. Поэтому он должен присутствовать в воскресенье в заявке», - передает слова главного тренера команды ТАСС.

Ближайший поединок «Монако» сыграет против «Меца» в воскресенье, 22 октября. Начало запланировано в 18:05 по московскому времени.

 В нынешнем сезоне Александр принял участие в семи поединках за монегасков, записав на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Ади Хюттер
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