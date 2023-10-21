Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Лидер французских «левых» вступился за Бензема

21 Октября 2023 • 01:15 Комментировать

Французский нападающий с алжирскими корнями Карим Бензема впал в немилость у себя на родине (будем считать его родиной все-таки Францию) - его очень жестко критикует общественность за подозрения в связях с «Братьями-мусульманами», имеющими репутацию радикалов в Европе.

Но есть и люди, готовые вступиться за Бензема - так, баллотировавшийся на пост президента Франции и собравший 22 процента голосов в первом туре в прошлом году Жан-Люк Меланщон, лидер французских «левых», потрясен этой кампанией против Карима.

- Правительство решило демонизировать Бензема, и это невероятно цинично. Для них он француз только по паспорту, - заявил французский политик.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Гавр Гавр
Ланс Ланс
0
0
3.60 3.40 2.18
Видео
21.10.23 в 18:00
ПСЖ ПСЖ
Страсбург Страсбург
1.30 6.20 10.00
Видео
21.10.23 в 22:00
Ницца Ницца
Марсель Марсель
0.00 0.00 0.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
01:15 · Франция. Лига 1
​Лидер французских «левых» вступился за Бензема
00:18 · Франция. Лига 1
​Эвра: «Давайте оставаться людьми»
20 Октября
23:56 · Франция. Лига 1
«Гавр» с Кузяевым едва не упустил нулевую ничью в игре с «Лансом»
23:21 · Франция. Лига 1
Луис Энрике рассказал, почему «ПСЖ» будет труднее играть со «Страсбургом», чем с «Миланом»
22:23 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» планирует подписать креативного полузащитника в январе
22:15 · Франция. Лига 1
Гаттузо сравнил игрока «Марселя» с Кака
21:23 · Франция. Лига 1
​Кузяев – в основе «Гавра» на матч против «Ланса»
21:12 · Англия. Премьер-лига
Солер готов покинуть «ПСЖ» – интерес проявляют клубы АПЛ и Ла Лиги
20:54 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба проявляют интерес к Меньяну слухи
20:41 · Испания. Ла Лига
​«Реал» анализирует возможный трансфер Мбаппе
15:14 · Франция. Лига 1
Головин вернулся к работе
10:06 · Англия. Премьер-лига
Дембеле не устраивает «ПСЖ», игрок может перейти в клуб АПЛ слухи
02:27 · Франция. Лига 1
​Аталь доигрался - «Ницца» отстранила алжирского игрока
19 Октября
20:26 · Франция. Лига 1
Главный тренер «Ниццы» рассказал, как попал в штаб де Дзерби через интернет
20:23 · Россия. Премьер-лига
Названа десятка самых дорогих российских футболистов в мире 2
Все новости
Рекомендуем