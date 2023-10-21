​Лидер французских «левых» вступился за Бензема

Французский нападающий с алжирскими корнями Карим Бензема впал в немилость у себя на родине (будем считать его родиной все-таки Францию) - его очень жестко критикует общественность за подозрения в связях с «Братьями-мусульманами», имеющими репутацию радикалов в Европе.

Но есть и люди, готовые вступиться за Бензема - так, баллотировавшийся на пост президента Франции и собравший 22 процента голосов в первом туре в прошлом году Жан-Люк Меланщон, лидер французских «левых», потрясен этой кампанией против Карима.

- Правительство решило демонизировать Бензема, и это невероятно цинично. Для них он француз только по паспорту, - заявил французский политик.