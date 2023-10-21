​Эвра: «Давайте оставаться людьми»

Бывший полузащитник «Монако», «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался по поводу событий на Ближнем Востоке, он призвал к человечности все противоборствующие стороны.

- Трудно продолжать делать вид, что в мире ничего не происходит и не замечать этого. Смерть, боль, ненависть, несправедливость, ярость... Но я хочу верить в надежду. Я хочу призвать всех к человечности. Давайте оставаться людьми и верить в лучшее, - цитирует слова Эвра итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что конфликт на Ближнем Востоке, хотя и не затронул напрямую европейский футбол, уже вызвал много различных оценок со стороны выступающих в Европе футболистов.