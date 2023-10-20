«Гавр» с Кузяевым едва не упустил нулевую ничью в игре с «Лансом»

Девятый тур Лиги 1 открылся матчем «Гавра» против ещё одного аутсайдера, участника Лиги чемпионов, «Ланса». В равной игре первый момент создали хозяева поля, в выгодной позиции Аруна Санганте запустил мяч в никуда. На 71-й минуте уже Мохамед Байо мог открывать счет, но его удар успели блокировать. В компенсированное время вице-чемпионы, казалось, вырвали победу - Флориан Сотока стал автором голевого удара, но ВАР усмотрел вне игры.

В итоге 0:0. Далер Кузяев нанес неточный дальний удар, блокировал одну попытку соперника, а также дважды чудом избежал желтой карточки. Его команда набрала 10 очков и делит 10-е место. У противника на один балл меньше.