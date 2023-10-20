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Чемпионат Франции. Лига 1

«Гавр» с Кузяевым едва не упустил нулевую ничью в игре с «Лансом»

20 Октября 2023 • 23:56 Комментировать
Гавр
0:0
Ланс

Девятый тур Лиги 1 открылся матчем «Гавра» против ещё одного аутсайдера, участника Лиги чемпионов, «Ланса». В равной игре первый момент создали хозяева поля, в выгодной позиции Аруна Санганте запустил мяч в никуда. На 71-й минуте уже Мохамед Байо мог открывать счет, но его удар успели блокировать. В компенсированное время вице-чемпионы, казалось, вырвали победу - Флориан Сотока стал автором голевого удара, но ВАР усмотрел вне игры.

В итоге 0:0. Далер Кузяев нанес неточный дальний удар, блокировал одну попытку соперника, а также дважды чудом избежал желтой карточки.  Его команда набрала 10 очков и делит 10-е место. У противника на один балл меньше.

Протокол игры  
Гавр0:0Ланс
Десма АртурСальмье ЙоаннСанганте Аруна  65'Льорис ГотьеКасимир ХосуэОпери Кристофер 23' (Него Лоик ( 23') Кузяев ДалерТуре Абдулайе 88' (Мбемба Нолан ( 88') Сабби Эммануэль  29' 76' (Сумаре Исса ( 76') Алиуи Набиль 76' (Грандсир Самуэль ( 76') Байо Мохамед 88' (Логбо Энди ( 88')
Запасные: Горжелен МатьёКечта ЯссинЮте-Кинкуэ ЭтьеннКонфес Алуа
Самба БрисГради ЖонатанДансо Кевин  20'Айдара Массадио 75' (Медина Факундо ( 75') Агилар РубенМенди Нампали 64' (Гилавоги Морган ( 64') Диуф Энди  12' 46' (Фюльжени Анжело ( 46') Франковски Пшемыслав  35'Сотока ФлорианСаид Уэсли 64' (Абдул-Самед Салис ( 64') Томассон Адриен 85' (Эль Айнауи Нейл ( 85')
Запасные: Хусанов АбдукодирМауасса ФетКортес ОскарЛека Жан-Луи
20 октября. Стадион "Осеан" (Гавр).

 

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