«Гавр» с Кузяевым едва не упустил нулевую ничью в игре с «Лансом»

Девятый тур Лиги 1 открылся матчем «Гавра» против ещё одного аутсайдера, участника Лиги чемпионов, «Ланса». В равной игре первый момент создали хозяева поля, в выгодной позиции Аруна Санганте запустил мяч в никуда. На 71-й минуте уже Мохамед Байо мог открывать счет, но его удар успели блокировать. В компенсированное время вице-чемпионы, казалось, вырвали победу - Флориан Сотока стал автором голевого удара, но ВАР усмотрел вне игры.
В итоге 0:0. Далер Кузяев нанес неточный дальний удар, блокировал одну попытку соперника, а также дважды чудом избежал желтой карточки. Его команда набрала 10 очков и делит 10-е место. У противника на один балл меньше.
Протокол игры
Десма Артур•Сальмье Йоанн•Санганте Аруна• 65'Льорис Готье•Касимир Хосуэ•Опери Кристофер23' (Него Лоик (23') •Кузяев Далер•Туре Абдулайе88' (Мбемба Нолан (88') •Сабби Эммануэль 29'76' (Сумаре Исса (76') •Алиуи Набиль76' (Грандсир Самуэль (76') •Байо Мохамед88' (Логбо Энди (88')
Самба Брис•Гради Жонатан•Дансо Кевин• 20'Айдара Массадио75' (Медина Факундо (75') •Агилар Рубен•Менди Нампали64' (Гилавоги Морган (64') •Диуф Энди 12'46' (Фюльжени Анжело (46') •Франковски Пшемыслав• 35'Сотока Флориан•Саид Уэсли64' (Абдул-Самед Салис (64') •Томассон Адриен85' (Эль Айнауи Нейл (85')
Запасные: Хусанов Абдукодир•Мауасса Фет•Кортес Оскар•Лека Жан-Луи
20 октября. Стадион "Осеан" (Гавр).
Бан пользователя