Луис Энрике рассказал, почему «ПСЖ» будет труднее играть со «Страсбургом», чем с «Миланом»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился мыслями на тему мотивации игроков.

В субботу парижане проведут первый поединок после перерыва на матчи сборных – в соперниках будет «Страсбург». В среду команде Энрике предстоит сыграть в Лиге чемпионов с «Миланом».

«Игроки всегда испытывают серьёзное напряжение, когда находятся в расположении своих сборных. Я прошёл через это, когда играл сам, а затем и в качестве тренера. Это нормально.

Очень непросто вернуться и сыграть в матче чемпионата с должной мотивацией – именно поэтому я считаю, что против «Страсбурга» будет труднее, чем против «Милана». В первом случае мне придётся дополнительно мотивировать и воодушевлять команду, а в матчах Лиги чемпионов это не требуется», – приводит GFFN заявление испанца.