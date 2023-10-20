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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике рассказал, почему «ПСЖ» будет труднее играть со «Страсбургом», чем с «Миланом»

20 Октября 2023 • 23:21 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.25 X 6.70 2 12.00
Через 17 ч. 57 мин.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился мыслями на тему мотивации игроков.

В субботу парижане проведут первый поединок после перерыва на матчи сборных – в соперниках будет «Страсбург». В среду команде Энрике предстоит сыграть в Лиге чемпионов с «Миланом».

«Игроки всегда испытывают серьёзное напряжение, когда находятся в расположении своих сборных. Я прошёл через это, когда играл сам, а затем и в качестве тренера. Это нормально.

Очень непросто вернуться и сыграть в матче чемпионата с должной мотивацией – именно поэтому я считаю, что против «Страсбурга» будет труднее, чем против «Милана». В первом случае мне придётся дополнительно мотивировать и воодушевлять команду, а в матчах Лиги чемпионов это не требуется», – приводит GFFN заявление испанца.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Луис Энрике Страсбург
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