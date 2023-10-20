«ПСЖ» планирует подписать креативного полузащитника в январе

В «Пари Сен-Жермен» уже раздумывают над усилением состава в зимнее трансферное окно.

По мнению тренерского штаба парижан, проблему с нехваткой креативности в игре команды можно решить посредством приглашения полузащитника с соответствующими качествами, информирует Le Parisien. При этом гранд Лиги 1 готов расстаться с рядом футболистов средней линии из нынешнего состава – в число таковых, по слухам, входят Ли Кан Ин и Карлос Солер.

«ПСЖ» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Франции после восьми туров. В субботу коллектив Луиса Энрике примет в родных стенах «Страсбур».