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Чемпионат Франции. Лига 1

Гаттузо сравнил игрока «Марселя» с Кака

20 Октября 2023 • 22:15 Комментировать
Ницца
...
Марсель
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Через 23 ч. 31 мин.

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо признался, что Амин Арит напоминает ему Кака.

Итальянский наставник пересёкся с бразильцем в бытность игроком – оба были частью звёздного «Милана» образца нулевых годов.

«Честно говоря, наблюдая за игрой Арита, я вспоминаю о Кака, хотя у них разная манера обращения с мячом. Амина делает уникальным его приём мяча, а видение игры, которым он обладает, достойно великого игрока», – приводит Eurosport слова Гаттузо, возглавившего «Марсель» по ходу текущего сезона.

В активе Амина Арита пять результативных передач в 11 поединках нынешней кампании во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Марсель Кака Дженнаро Гаттузо Амин Арит
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