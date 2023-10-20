​Кузяев – в основе «Гавра» на матч против «Ланса»

В пятницу вечером матч девятого тура чемпионата Франции проведут «Гавр» и «Ланс». Российский полузащитник Далер Кузяев выйдет на футбольное поле с первых минут. Стартовый свисток прозвучит в десять часов вечера по московскому времени.

Напомним, что в летнее трансферное окно Кузяев перебрался в «Гавр» в статусе свободного агента вскоре после истечения срока контракта с «Зенитом». С тех пор россиянин провёл в Лиге 1 восемь матчей. В них Далер записал на свой счёт два гола.

На текущий момент «Гавр» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В восьми прошедших турах команда смогла набрать девять очков.