Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Кузяев – в основе «Гавра» на матч против «Ланса»

20 Октября 2023 • 21:23 Комментировать
Гавр
0:0
Ланс
1 4.70 X 3.60 2 1.83
1-й тайм

В пятницу вечером матч девятого тура чемпионата Франции проведут «Гавр» и «Ланс». Российский полузащитник Далер Кузяев выйдет на футбольное поле с первых минут. Стартовый свисток прозвучит в десять часов вечера по московскому времени.

Напомним, что в летнее трансферное окно Кузяев перебрался в «Гавр» в статусе свободного агента вскоре после истечения срока контракта с «Зенитом». С тех пор россиянин провёл в Лиге 1 восемь матчей. В них Далер записал на свой счёт два гола.

На текущий момент «Гавр» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В восьми прошедших турах команда смогла набрать девять очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гавр Далер Кузяев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ГАВР ЛАНС
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15 мин
Гавр Гавр
Ланс Ланс
0
0
3.60 3.40 2.18
Видео
21.10.23 в 18:00
ПСЖ ПСЖ
Страсбург Страсбург
1.30 6.20 10.00
Видео
21.10.23 в 22:00
Ницца Ницца
Марсель Марсель
0.00 0.00 0.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Октября
21:23 · Франция. Лига 1
​Кузяев – в основе «Гавра» на матч против «Ланса»
21:12 · Англия. Премьер-лига
Солер готов покинуть «ПСЖ» – интерес проявляют клубы АПЛ и Ла Лиги
20:54 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба проявляют интерес к Меньяну слухи
20:41 · Испания. Ла Лига
​«Реал» анализирует возможный трансфер Мбаппе
15:14 · Франция. Лига 1
Головин вернулся к работе
10:06 · Англия. Премьер-лига
Дембеле не устраивает «ПСЖ», игрок может перейти в клуб АПЛ слухи
02:27 · Франция. Лига 1
​Аталь доигрался - «Ницца» отстранила алжирского игрока
19 Октября
20:26 · Франция. Лига 1
Главный тренер «Ниццы» рассказал, как попал в штаб де Дзерби через интернет
20:23 · Россия. Премьер-лига
Названа десятка самых дорогих российских футболистов в мире 2
13:30 · Испания. Ла Лига
​Мбаппе и ещё несколько игроков – в планах «Реала» 3
11:51 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» грозят серьёзные проблемы из-за Месси и Неймара
11:11 · Италия. Серия А
«ПСЖ» хочет купить звёздного защитника «Милана»
08:34 · Испания. Ла Лига
Клуб Захаряна нацелился на полузащитника «ПСЖ»
03:05 · Италия. Серия А
«Ювентус» может отказаться от Фабиана Руиса из-за его зарплаты слухи
01:25 · Италия. Серия А
Маротта: «Шкриньяр делал вид, что хочет продлить контракт, а сам думал о другом»
Все новости
Рекомендуем