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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин вернулся к работе

20 Октября 2023 • 15:14 Комментировать
Монако
...
Мец
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22.10 18:05

Полузащитник «Монако» Александр Головин уже вернулся к работе. Как известно, из-за травмы футболист пропустил октябрьские товарищеские матчи сборной России.

«Состояние Головина значительно лучше. Он вернулся к тренировкам в общей группе», - ответ из пресс-службы «Монако» приводит Sport24.

После восьми туров «Монако» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Ближайший матч команда проведёт в воскресенье, 22 октября, - против «Меца» на своём поле.

Александр Головин проводит в «Монако» уже шестой сезон. Недавно россиянин впервые примерил повязку капитана команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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