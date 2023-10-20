Головин вернулся к работе

Полузащитник «Монако» Александр Головин уже вернулся к работе. Как известно, из-за травмы футболист пропустил октябрьские товарищеские матчи сборной России.

«Состояние Головина значительно лучше. Он вернулся к тренировкам в общей группе», - ответ из пресс-службы «Монако» приводит Sport24.

После восьми туров «Монако» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Ближайший матч команда проведёт в воскресенье, 22 октября, - против «Меца» на своём поле.

Александр Головин проводит в «Монако» уже шестой сезон. Недавно россиянин впервые примерил повязку капитана команды.