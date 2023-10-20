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Чемпионат Франции. Лига 1

​Аталь доигрался - «Ницца» отстранила алжирского игрока

20 Октября 2023 • 02:27 Комментировать

Руководство французской «Ниццы» решило сурово отреагировать на ситуацию с Юсефом Аталем, который попал под критику во Франции за неосторожно «репостнутый» материал с призывами к борьбе с сионизмом. Аталь удалил пост, но было уже поздно - скандал успел вспыхнуть. Наставник «Ниццы» Франческо Фариоли пояснил причины такого решения:

- Юсеф - важный для нас игрок, которому мы желаем только наилучшего. Но у спортсменов есть не только права, но и обязанности. Пресс-релиз клуба очень ясно объяснил точку зрения руководства клуба. Он дисквалифицирован, мы проводим внутреннее расследование, - цитирует слова Фариоли итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Юсеф Аталь Франческо Фариоли
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