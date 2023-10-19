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Чемпионат Франции. Лига 1

Главный тренер «Ниццы» рассказал, как попал в штаб де Дзерби через интернет

19 Октября 2023 • 20:26 Комментировать

Главный тренер французской «Ниццы» Франческо Фариоли рассказал, как он попал в штаб Роберто де Дзерби.

«Однажды я написал статью о «Фодже» на сайте Wyscout. Вскоре после этого я получил пригласительное письмо от члена технической команды де Дзерби», - приводит слова специалиста L’Equipe.

Под началом нынешнего тренера «Брайтона» Фариоли работал с 2017 по 2020 год, работая с де Дзерби в «Беневенто» и «Сассуоло». После работы в «Фатихе Карагюмрюк» и «Аланьяспоре» 34-летний итальянец возглавил «Ниццу», с которой Франческо Фариоли идёт на втором месте в турнирной таблице Лиги 1 после восьми туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Роберто де Дзерби Франческо Фариоли
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