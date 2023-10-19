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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» грозят серьёзные проблемы из-за Месси и Неймара

19 Октября 2023 • 11:51 Комментировать

«ПСЖ» рискует понести серьезные финансовые убытки из-за ухода из команды звездных нападающих Лионеля Месси и Неймара. Об этом рапортуют журналисты Get French Football News.

Как стало известно источнику, сразу несколько спонсоров могут отказаться от сотрудничества с парижским клубом. Кроме того, после расставания со звездами французский гранд начал стремительно терять подписчиков в социальных сетях.

В минувшее трансферное окно Месси и Неймар покинули Париж. Аргентинский нападающий перешел в «Интер Майами», а бразильский форвард трудоустроился в саудовском «Аль-Хиляле».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар
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