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Асенсио вернулся к тренировкам после травмы

18 Октября 2023 • 21:33 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
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21.10 18:00

Марко Асенсио близок к возвращению в строй после травмы, из-за которой пропустил последние матчи «Пари Сен-Жермен» и сборной Испании.

27-летний игрок травмировался в матче против сборной Грузии, который прошёл 8 сентября. Как сообщает Le Parisien, недавно испанец приступил к лёгким тренировкам впервые с момента получения повреждения. Ожидается, что в скором времени Луис Энрике сможет полноценно рассчитывать на вингера, минувшим летом пришедшего из мадридского «Реала» в качестве свободного агента.

До травмы Марко Асенсио успел провести три матча за «ПСЖ», отметившись двумя голами и одним голевым пасом.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Асенсио
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