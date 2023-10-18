Асенсио вернулся к тренировкам после травмы

Марко Асенсио близок к возвращению в строй после травмы, из-за которой пропустил последние матчи «Пари Сен-Жермен» и сборной Испании.

27-летний игрок травмировался в матче против сборной Грузии, который прошёл 8 сентября. Как сообщает Le Parisien, недавно испанец приступил к лёгким тренировкам впервые с момента получения повреждения. Ожидается, что в скором времени Луис Энрике сможет полноценно рассчитывать на вингера, минувшим летом пришедшего из мадридского «Реала» в качестве свободного агента.

До травмы Марко Асенсио успел провести три матча за «ПСЖ», отметившись двумя голами и одним голевым пасом.