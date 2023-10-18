​Павар - первый игрок французской сборной в 21-м веке, забивший за матч сразу два гола головой

Сборная Франции сыграла товарищеский матч со сборной Шотландии, победив со счетом 4:1. При этом два мяча записал на свой счет защитник миланского «Интера» Бенжамен Павар. И оба гола были забиты им головой еще в первом тайме.

Такого во французской сборной не случалось более двадцати пяти лет - последним, кто сделал это, был Зинедин Зидан. И вы, скорее всего, сразу вспомнили, в каком это было матче - финальной встрече чемпионата мира 1998 года.

Что любопытно, оба своих гола головой Зидан также, как и Павар, забил в первом тайме матча, а сборная Франции также победила с разницей в три мяча.