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Чемпионат Франции. Лига 1

​Павар - первый игрок французской сборной в 21-м веке, забивший за матч сразу два гола головой

18 Октября 2023 • 03:00 Комментировать

Сборная Франции сыграла товарищеский матч со сборной Шотландии, победив со счетом 4:1. При этом два мяча записал на свой счет защитник миланского «Интера» Бенжамен Павар. И оба гола были забиты им головой еще в первом тайме.

Такого во французской сборной не случалось более двадцати пяти лет - последним, кто сделал это, был Зинедин Зидан. И вы, скорее всего, сразу вспомнили, в каком это было матче - финальной встрече чемпионата мира 1998 года.

Что любопытно, оба своих гола головой Зидан также, как и Павар, забил в первом тайме матча, а сборная Франции также победила с разницей в три мяча.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Зинедин Зидан Бенжамен Павар ЧМ-1998
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