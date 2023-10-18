​Тодибо: «Моя улыбка была связана с воспоминаниями о матери, я не хотел никого оскорбить»

Мы уже сообщали о том, что игрок сборной Франции Жан-Клер Тодибо не совсем красиво повел себя во время минуты молчания перед началом матча вице-чемпионов мира против команды Нидерландов.

В чувствительной к таким моментам Франции начались достаточно серьезные обсуждения этой темы, вынудившие Тодибо высказаться на эту тему. Он пояснил, что улыбку у него вызвали мысли о матери.

- Это просто частная ситуация, я очень удивлен, что мы дошли до таких обсуждений. Я думал о своей матери. Я не хотел никого оскорбить своей улыбкой, - цитирует слова Тодибо derbyderbyderby.it.