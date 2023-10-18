После увольнения из «Кристал Пэлас» французский специалист Патрик Виейра не справляется и со «Страсбургом». Команда неплохо начала чемпионат, но проиграла два последних матча, и в целом, за последние пять игр набрала только четыре очка.

О катастрофе речи пока не идет, но у руководства клуба появляются вопросы. После домашнего поражения от «Нанта» команду и Виейра освистали болельщиков. И сейчас он просит их потерпеть.

- Надо смотреть на вещи шире, на перспективу. Мы потеряли важных игроков, нам нужно время, чтобы подросла новая молодежь. Для меня это было сразу очевидно, - цитирует слова виейра L'Equipe.