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Чемпионат Франции. Лига 1

​Виейра не справляется и со «Страсбургом»

18 Октября 2023 • 01:30 Комментировать
Страсбург
1:2
Нант

После увольнения из «Кристал Пэлас» французский специалист Патрик Виейра не справляется и со «Страсбургом». Команда неплохо начала чемпионат, но проиграла два последних матча, и в целом, за последние пять игр набрала только четыре очка.

О катастрофе речи пока не идет, но у руководства клуба появляются вопросы. После домашнего поражения от «Нанта» команду и Виейра освистали болельщиков. И сейчас он просит их потерпеть.

- Надо смотреть на вещи шире, на перспективу. Мы потеряли важных игроков, нам нужно время, чтобы подросла новая молодежь. Для меня это было сразу очевидно, - цитирует слова виейра L'Equipe.


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Евро-Футбол.Ру,
Патрик Виейра Страсбург
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