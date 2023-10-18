​Приёмного сына Галтье арестовали

Семья Кристофа Галтье, бывшего наставника «ПСЖ», переживает очень непростой период. После увольнения из «ПСЖ» Кристоф нашел было себе новый клуб в Катаре, но сейчас, как гром среди ясного неба, грянула новость об аресте приемного сына Кристофа - Джона Валоси-Галтье.

Как сообщает RMC Sport, он попал в руки правоохранителей в результате обширной операции по задержанию нелегальных спортивных агентов, действующих без лицензии - во Франции это считается серьезным правонарушением.

Пострадал не только сын Галтье, вместе с ним были арестованы и другие подобные персонажи. Работа по выявлению всех таких персон велась полицейским управлением Ниццы на протяжении нескольких месяцев.