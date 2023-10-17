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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе с огромным отрывом стал самым дорогим игроком Лиги 1

17 Октября 2023 • 18:49 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
21.10 18:00

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе с отрывом возглавил рейтинг самых дорогостоящих игроков Лиги 1 от портала Transfermarkt. Так, стоимость француза – 180 млн евро, он на 100 млн опередил своего одноклубника и коллегу по атаке парижан Рандаля Коло-Муани – тот стоит 80 млн.

Третье место делят сразу три игрока «ПСЖ» - Ашраф Хакими, Маркиньос и Нуну Мендеш – каждый из них стоит по 65 млн.

Шестое и седьмое места у форварда «Лилля» Джонатана Дэвида и вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле – каждый из них стоит по 60 млн евро.

Ранее сообщалось имя самого подорожавшего игрока Лиги 1 с момента последнего обновления стоимостей.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркиньос Килиан Мбаппе Усман Дембеле Ашраф Хакими Джонатан Дэвид Нуну Мендеш Рандаль Коло-Муани
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