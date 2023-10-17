Будущее Килиана Мбаппе остаётся туманным, ведь действующий контракт звёздного форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Гранд Лиги 1 настроен продлить контракт с футболистом и надеется решить этот вопрос в обозримом будущем.

Как сообщает TodoFichajes, если новый контракт и будет подписан, то он не будет длительным. Это может быть соглашение до середины 2026 года с пунктом о выкупе за вменяемую сумму.

Стоит сказать, что слухи продолжают связывать Килиана Мбаппе с «Реалом». Мадридский клуб может подписать форварда следующим летом на правах свободного агента.

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