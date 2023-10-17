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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент Николсона оценил будущее игрока после аренды в «Клермоне»

17 Октября 2023 • 17:26 Комментировать

Ненад Протега, представитель ямайского нападающего Шамара Николсона, рассказал о будущем своего клиента.

«У него аренда на год, а после сезона и дальше все возможно. Он по-прежнему игрок «Спартака», — заявил агент арендованного футболиста «Клермона» в интервью Sport24. Также Протега отметил, что Николсон всегда выступает хорошо, когда ему предоставляют шанс.

Напомним, что Шамар Николсон был куплен «Спартаком» летом 2022 года. Нынешний сезон ямайский нападающий проводит на правах аренды в «Клермоне». В трёх матчах Лиги 1 форвард отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Клермон Шамар Николсон Ненад Протега
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