Марселино — о своём уходе из «Марселя»: «Болельщики вошли в кабинет президента клуба и начали ему угрожать»

Бывший главный тренер «Марселя» Марселино Гарсия Тораль высказался о своём уходе из французского клуба.

Напомним, испанский специалист возглавил «Марсель» в июле нынешнего года, а уже в сентябре он был отправлен в отставку. По словам Марселино, его ухода у президента клуба потребовали болельщики команды.

«Ультрас клуба вошли к нему в офис для запланированного диалога, и их глава стал угрожать, что, если я не буду уволен, они покинут клуб», — цитирует Марселино Relevo.

После восьми туров текущего розыгрыша чемпионата Франции «Марсель» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 12 набранных очков.