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Чемпионат Франции. Лига 1

Марселино — о своём уходе из «Марселя»: «Болельщики вошли в кабинет президента клуба и начали ему угрожать»

17 Октября 2023 • 16:08 Комментировать
Ницца
...
Марсель
21.10 22:00

Бывший главный тренер «Марселя» Марселино Гарсия Тораль высказался о своём уходе из французского клуба.

Напомним, испанский специалист возглавил «Марсель» в июле нынешнего года, а уже в сентябре он был отправлен в отставку. По словам Марселино, его ухода у президента клуба потребовали болельщики команды.

«Ультрас клуба вошли к нему в офис для запланированного диалога, и их глава стал угрожать, что, если я не буду уволен, они покинут клуб», — цитирует Марселино Relevo.

После восьми туров текущего розыгрыша чемпионата Франции «Марсель» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 12 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Марселино Гарсия Тораль
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НИЦЦА МАРСЕЛЬ
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