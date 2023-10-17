Головин должен вернуться в общую группу «Монако» перед матчем Лиги 1

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос о состоянии футболиста.

Напомним, хавбек прибыл в сборную России с травмой, поэтому не смог помочь национальной команде в товарищеских матчах.

«Александр после приезда из сборной тренировался по индивидуальной программе, а сейчас уже должен перейти на занятия в общей группе. Будем надеяться, что Головин примет участие в игре против «Меца», — приводит слова Клюева Sport24.

В этом сезоне 27-летний Головин провел семь матчей в чемпионате Франции, отметился двумя голами и стал автором одного ассиста.

Игра девятого тура Лиги 1 «Монако» - «Мец» пройдет 22 октября, начало — в 18:05 по московскому времени.