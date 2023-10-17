Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Головин должен вернуться в общую группу «Монако» перед матчем Лиги 1

17 Октября 2023 • 11:51 Комментировать
Монако
...
Мец
22.10 18:05

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос о состоянии футболиста.

Напомним, хавбек прибыл в сборную России с травмой, поэтому не смог помочь национальной команде в товарищеских матчах.

«Александр после приезда из сборной тренировался по индивидуальной программе, а сейчас уже должен перейти на занятия в общей группе. Будем надеяться, что Головин примет участие в игре против «Меца», — приводит слова Клюева Sport24.

В этом сезоне 27-летний Головин провел семь матчей в чемпионате Франции, отметился двумя голами и стал автором одного ассиста.

Игра девятого тура Лиги 1 «Монако» - «Мец» пройдет 22 октября, начало — в 18:05 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Александр Клюев Мец
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МОНАКО МЕЦ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Октября
11:51 · Франция. Лига 1
Головин должен вернуться в общую группу «Монако» перед матчем Лиги 1
11:35 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала»: Мбаппе? Никогда раньше не слышал о нём
09:42 · Россия. Премьер-лига
Фомин рассказал, получил ли предложение от «Лиона»
01:53 · Франция. Лига 1
Алжирский игрок «Ниццы» попал под критику за удалённый антисемитский пост
16 Октября
22:25 · Россия. Премьер-лига
Орлов рассказал, что европейские скауты обратили внимание на четырёх игроков сборной России - известны имена
20:47 · Франция. Лига 1
​Зидан сравнил работу тренера и футболиста
18:54 · Франция. Лига 1
Агент: Надеемся, что Головин сыграет против «Меца»
15:06 · Франция. Лига 1
В «Монако» рассказали, когда примут решение об участии Головина в матче с «Мецем»
14:41 · Франция. Лига 1
​Кимпембе и Толиссо – самые подешевевшие игроки чемпионата Франции
14:34 · Франция. Лига 1
Игрок «ПСЖ» стал самым подорожавшим в Лиге 1
14:24 · Франция. Лига 1
​Головин подорожал
13:59 · Англия. Премьер-лига
​Мбаппе не подходит «Манчестер Сити» - Десайи объяснил, почему
02:01 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» приготовил финальное предложение для Мбаппе – известны детали слухи
15 Октября
23:50 · Италия. Серия А
​Люка Эрнандес: «Меньян - лучший голкипер в мире»
22:24 · Франция. Лига 1
Биджиев: «Мбаппе больше на виду, чем Месси» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем