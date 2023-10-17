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Чемпионат Франции. Лига 1

Алжирский игрок «Ниццы» попал под критику за удалённый антисемитский пост

17 Октября 2023 • 01:53 Комментировать

Ситуация на Ближнем Востоке так или иначе продолжает затрагивать футбольный мир, и очередное тому доказательство пришло из Франции. Алжирский защитник «Ниццы» Юсеф Аталь имел неосторожность поделиться постом некоего исламского проповедника, который призывал к агрессии против евреев.

Атал, правда, быстро удалил пост - еще до того, как волна критики набрала силу. Большая часть подписчиков сочла, что игрок случайно репостнул скандальный «контент» - но есть и те, кто припомнил Аталю схожую историю 2020 года. Тогда игрок «Ниццы» лайкнул пост с критикой французского президента Эммануэля Макрона.


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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Юсеф Аталь
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