Алжирский игрок «Ниццы» попал под критику за удалённый антисемитский пост

Ситуация на Ближнем Востоке так или иначе продолжает затрагивать футбольный мир, и очередное тому доказательство пришло из Франции. Алжирский защитник «Ниццы» Юсеф Аталь имел неосторожность поделиться постом некоего исламского проповедника, который призывал к агрессии против евреев.

Атал, правда, быстро удалил пост - еще до того, как волна критики набрала силу. Большая часть подписчиков сочла, что игрок случайно репостнул скандальный «контент» - но есть и те, кто припомнил Аталю схожую историю 2020 года. Тогда игрок «Ниццы» лайкнул пост с критикой французского президента Эммануэля Макрона.