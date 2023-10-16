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Чемпионат Франции. Лига 1

​Зидан сравнил работу тренера и футболиста

16 Октября 2023 • 20:47 Комментировать

Легенда французского футбола Зинедин Зидан сравнил работу тренера с работой футболиста.

«В конце сезона у тренера даже больше усталости, чем у футболиста. Эти две профессии не имеют ничего общего друг с другом. Помню, что будучи футболистом я был сосредоточен только на своей игре и на игре команды. А тренер управляет 23 футболистами, и это никогда не останавливается.

Когда я приходил домой, моя голова всегда была занята работой. Вся информация обрушивается на вас, и вы несёте ответственность за принятие всех решений. Ты всегда тратишь свою энергию», - цитирует Зидана Transfer News Live.

​Зидан решил, какую команду хочет тренировать

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Евро-Футбол.Ру,
Зинедин Зидан
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