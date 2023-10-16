Агент: Надеемся, что Головин сыграет против «Меца»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского хавбека «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос о состоянии футболиста.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Головин прибыл в национальную команду с повреждением, поэтому пропустит октябрьские товарищеские матчи.

«Головин восстанавливается от травмы. Ему сейчас намного лучше. Надеемся, что он сыграет в предстоящем туре чемпионата Франции против «Меца», — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Головин сыграл в семи матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором двух забитых мячей и записал на свой счет один голевой пас.

Встреча девятого тура Лиги 1 между «Монако» и «Мецем» состоится 22 октября и начнется в 18:05 по мск.