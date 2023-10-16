В «Монако» рассказали, когда примут решение об участии Головина в матче с «Мецем»

Пресс-атташе «Монако» Жюльен Кревелье ответил на вопрос о состоянии полузащитника Александра Головина, который вернулся из сборной России с травмой.

«Головин восстанавливается от повреждения. Медицинская информация о готовности россиянина сыграть в ближайшем туре чемпионата будет представлена в пятницу перед игрой с «Мецем», — приводит слова сотрудника «монегасков» Sport24.

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек принял участие в семи матчах чемпионата Франции, в которых забил два мяча и стал автором одной результативной передачи.

Игра девятого тура Лиги 1 между «Монако» и «Мецем» пройдет в воскресенье, 22 октября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 18:05 по московскому времени.