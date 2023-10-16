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Чемпионат Франции. Лига 1

​Кимпембе и Толиссо – самые подешевевшие игроки чемпионата Франции

16 Октября 2023 • 14:41 Комментировать

На страницах авторитетного портала Transfermarkt в понедельник были обновлены ценники некоторых футболистов из чемпионата Франции. Самыми подешевевшими стали защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе и полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо. Их ценники снизились на 6 миллионов евро. Кимпембе теперь оценивается в 22 миллиона евро, а Толиссо – в 8 миллионов евро.

После восьми сыгранных туров чемпионата Франции на вершине турнирной таблицы располагается «Монако» (17 очков). Дальше идут «Ницца» (16 очков), «ПСЖ» и «Брест» (по 15 очков).

Игрок «ПСЖ» стал самым подорожавшим в Лиге 1

​Головин подорожал

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Евро-Футбол.Ру,
Лион ПСЖ Корентен Толиссо Преснел Кимпембе
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