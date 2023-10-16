Игрок «ПСЖ» стал самым подорожавшим в Лиге 1

В понедельник специалисты авторитетного портала Transfermarkt пересмотрели ценники некоторых игроков из французской Лиги 1. Самым подорожавшим оказался представитель «ПСЖ» - полузащитник Уоррен Заир-Эмери. Его ценник вырос на 30 миллионов евро и теперь составляет 50 миллионов евро.

Вторым самым подорожавшим игроком французского чемпионата является ещё один представитель «ПСЖ» - Брэдли Баркола. Теперь он оценивается в 35 миллионов евро (ценник вырос на 17 миллионов евро).

Несколько недель назад в прессе появлялась информация о том, что Уоррен Заир-Эмери интересен главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле.