​Головин подорожал

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt пересмотрели оценочные стоимости некоторых футболистов, которые выступают в чемпионате Франции. Можно отметить изменение ценника Александра Головина – хавбек сборной России подорожал на 2 миллиона и теперь оценивается в 30 миллионов евро.

Таким образом, Головин снова достиг своего максимума – в 30 миллионов его уже оценивали в 2018 году, а через год ценник футболиста понизился.

Александр Головин проводит в «Монако» уже шестой сезон. Россиянин сейчас может похвастаться статусом самого дорогого игрока команды наряду с Фалорином Балогуном и Мохамедом Камара – их тоже оценивают в 30 миллионов евро.