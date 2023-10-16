В «Пари Сен-Жермен» надеются убедить Килиана Мбаппе подписать новый контракт.

Нынешний договор 24-летнего игрока истекает в середине следующего года, что позволит ему покинуть «ПСЖ» свободным агентом по окончании сезона. Руководство гранда Лиги 1 всеми силами пытается избежать такого сценария, поэтому приготовило для Мбаппе финальное предложение.

По сведениям Diario Sport, французу будет предложено соглашение, рассчитанное до 2025 года, при этом позволяющее форварду уйти в 2024 году – не бесплатно, но по значительно сниженной цене.

Как отмечает источник, Килиан Мбаппе, на которого претендует мадридский «Реал», может быть выставлен на продажу в январе, если стороны вновь не договорятся.