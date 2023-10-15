Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от вручения премии «Золотой мяч» от France Football.

- В этом году в борьбе за «Золотой мяч» чёткого лидера нет. Раньше выделялись Роналду и Месси, тот же Бензема, а сейчас сложно отдать кому-то явную пальму первенства. И Холанн, и Мбаппе, и Месси проявили себя за последний год примерно на одном уровне.

Я думаю, «Золотой мяч» получит Мбаппе. Всё-таки он больше на виду в Европе, чем Месси. Лионель после отъезда в Соединённые Штаты не так часто появляется в европейском медиапространстве, тогда как Мбаппе и Холанн выступают в чемпионатах Франции и Англии соответственно, а также в Лиге чемпионов.

Почему считаю фаворитом Мбаппе, а не Холанна? Вы знаете, Эрлинг завоевал достаточно титулов в этом году, но в новом сезоне старт у него не очень задался. И если сравнивать сборные, за которые выступают Мбаппе и Холанн, то у французской, конечно, уровень значительно выше, чем у норвежской.