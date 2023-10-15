Папен: «Доннарумма – один из лучших вратарей, но иногда допускает невероятные ошибки»

Бывший французский футболист Жан-Пьер Папен поделился мнением об игре голкипера «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы.

24-летний вратарь сохраняет за собой статус «первого номера» в клубе и сборной, однако его игра нередко подвергается критике со стороны болельщиков.

«Джиджо – один из лучших вратарей Европы, – считает Папен, чьи слова приводит журналист Альфредо Педулла. – Но мне сложно понять, почему иногда он допускает такие невероятные ошибки. Особенно это касается его игры ногами», – заявил 59-летний француз.

В текущем сезоне Джанлуиджи Доннарумма провёл десять матчей за «ПСЖ», пропустив 11 голов.