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Чемпионат Франции. Лига 1

Папен: «Доннарумма – один из лучших вратарей, но иногда допускает невероятные ошибки»

15 Октября 2023 • 21:39 Комментировать
Англия
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Италия
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17.10 21:45

Бывший французский футболист Жан-Пьер Папен поделился мнением об игре голкипера «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы.

24-летний вратарь сохраняет за собой статус «первого номера» в клубе и сборной, однако его игра нередко подвергается критике со стороны болельщиков.

«Джиджо – один из лучших вратарей Европы, – считает Папен, чьи слова приводит журналист Альфредо Педулла. – Но мне сложно понять, почему иногда он допускает такие невероятные ошибки. Особенно это касается его игры ногами», – заявил 59-летний француз.

В текущем сезоне Джанлуиджи Доннарумма провёл десять матчей за «ПСЖ», пропустив 11 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии ПСЖ Жан-Пьер Папен Джанлуиджи Доннарумма
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