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Чемпионат Франции. Лига 1

Семак: «Гавр» — неплохая команда, там Кузяев на ведущих ролях

15 Октября 2023 • 17:29 Комментировать
Гавр
...
Ланс
20.10 22:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился комментарием о бывшем полузащитнике «сине-бело-голубых» Далере Кузяеве, который минувшим летом перебрался во французский «Гавр».

«Смотрим матчи Далера. Иногда переписываемся. Как мне его игра? Хорошая. Прекрасный игрок. Естественно, его уход — это потеря для нас. Но Далер хотел попробовать свои силы в другом чемпионате», — приводит слова Семака Legalbet.

Как считает специалист, «Гавр» является неплохой командой, в которой Кузяев находится на ведущих ролях — это хорошо для Далера.

В текущем сезоне 30-летний хавбек провел восемь матчей в чемпионате Франции и отметился двумя забитыми мячами.

После восьми туров «Гавр» занимает 13-е место в Лиге 1, имея в своей копилке девять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Гавр Сергей Семак Далер Кузяев
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