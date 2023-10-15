Проблемы «ПСЖ»: Почему в клубе у Мбаппе голевая засуха, а в сборной он забивает

Килиан Мбаппе приехал в сборную Франции на фоне голевой засухи в «Пари Сен-Жермен», но своим дублем вывел национальную команды на Евро. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, как так получилось.

Голевая засуха в «ПСЖ», но голы в сборной

Килиан Мбаппе в составе «ПСЖ» не забивает уже в четырёх матчах подряд – в последний раз за клуб он отличился 19 сентября в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», реализовав пенальти. После этого у Мбаппе как отрезало. Во французской Лиге 1 форвард не смог забить в матчах с «Марселем» (в той встрече он, правда, отыграл всего 32 минуты), а также с «Клермоном» и «Ренном». Кроме того, не смог поразить цель Мбаппе и в поединке с «Ньюкаслом» в Лиге 1.

Однако в сборной Франции форвард показал, что с прицелом у него всё в порядке. В отборочном матче в гостях с Нидерландами Мбаппе преобразовал передачи Клауса и Рабио в точные удары. Эти голы принесли «лес блё» не только победу, но и путёвку на предстоящее континентальное первенство.

В «ПСЖ» Мбаппе не справляется со статусом главной звезды?

В текущем сезоне Мбаппе наконец-то получил статус главной звезды в «ПСЖ», чего давно хотел. Летом команду покинул Лионель Месси, из-за прихода которого два года назад француз едва не разругался со всеми. Какое-то время спустя ушёл и Неймар, с которым Мбаппе конфликтовал. После этого от звёздного трио остался только француз.

Более того, статус Мбаппе в качестве главной звезды затмевать в клубе не стали. Усман Дембеле, Рандаль Коло-Муани, Марко Асенсио, Гонсалу Рамуш – игроки яркие и даже звёздные, но по статусу серьёзно уступают своему новому партнёру. Кроме того, в «ПСЖ» в качестве партнёров Мбаппе подобрали игроков, которые ему подходят стилистически. Теперь у француза есть партнёры, с которыми можно вместе бегать в атаку на скорости.

Однако есть ощущение, что Мбаппе вдруг оказался не полностью готов к новому статусу. Сейчас у «ПСЖ» определённый кризис в игре, и именно француз должен был стать тем, кто тащит команду в тяжёлый период. Однако Мбаппе с этим не справляется. В этом смысле в сборной ему намного проще, ведь в национальной команде он хоть и главная звезда, но точно не единственная.

Или это проблема с позицией?

Хотя, возможно, искать психологический аспект и не стоит, а объяснение чисто игровое. Луис Энрике в «ПСЖ» ставит игру, где пока много владения мячом, но нет акцента на атакующие действия. У парижан довольна стерильная игра, где футболисты просто передают друг другу футбольный снаряд без промедления.

При Энрике Мбаппе чаще стал оказываться ближе к центру нападения, где чувствует себя не слишком уверенно. В качестве левого форварда он стал одним из самых результативных в мире в последние годы и завоевал статус топ-звезды. Именно в этой роли его и продолжает использовать Дешам. Однако испанский наставник хочет видеть Мбаппе чуть в иной роли, и это работает не слишком здорово, как показывают последние матчи.

Что делать «ПСЖ» с Мбаппе?

В целом проблема Мбаппе для «ПСЖ» более обширная. Луис Энрике выстраивает новую команду, и логичным было бы это делать вокруг главной звезды. Однако Мбаппе не продлил контракт, который завершается будущим летом и, по всей видимости, отправится в «Реал». То есть Энрике нет смысла делать ставку на форварда, чтобы команда от него зависела.

Правда, с другой стороны, Энрике должен помнить, как закончились карьеры его предшественников в Париже. Здесь тренеров увольняют быстро после неудач в плей-офф Лиги чемпионов. Текущие же эксперименты «ПСЖ» могут привести к тому, что команда не выйдет из группы. В этой ситуации Энрике придётся делать так, чтобы Мбаппе было комфортно, чтобы тот дал результат и сохранил испанцу работу.

Реклама

Роман Андреев