Папен: «ПСЖ» - команда без души»

Легендарный французский футболист Жан-Пьер Папен рассказал, что думает о «ПСЖ».

«Если убрать из состава команды Мбаппе, то соперникам сразу станет легче. Хотя некоторые клубы Лиги 1 и «Ньюкасл» уже остановили парижан. В «ПСЖ много звездных футболистов с большими именами, однако это не придает клубу души. Пока у «ПСЖ» отсутствует душа», - передает слова Жан-Пьера Gazzetta dello Sport.

Ближайший поединок «ПСЖ» проведет в рамках чемпионата Франции против «Страсбурга». Встреча состоится в субботу, 21 октября. После восьми туров подопечные Луиса Энрике занимают третье место в таблице Лиги 1.