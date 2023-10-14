Матч женского чемпионата Франции отменён из-за большого количества петард, брошенных на поле

Матч четвёртого тура женского чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Реймсом» был отменён из-за большого количества петард, брошенных на поле.

Поединок, который проходил на арене в Сен‑Жермен‑ан‑Ле, был приостановлен в начале второго тайма при счёте 0:0, после чего главный арбитр увёл футболисток в подтрибунное помещение, и спустя 40 минут было принято решение о том, что матч не будет продолжен.

Как сообщают местные СМИ, виновниками стали три несовершеннолетних футболиста, которые не были допущены до просмотра матча из-за отсутствия документов.