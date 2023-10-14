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Головин вернулся в «Монако» из сборной России

14 Октября 2023 • 12:14 Комментировать

Полузащитник Александр Головин покинул расположение сборной России и вернулся в «Монако». Об этом в разговоре с представителями СМИ рассказал агент хавбека Александр Клюев.

«Саша уже в расположении «Монако», - приводятся слова агента на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Головин получил повреждение, из-за которого не принял участие в товарищеской встрече с национальной командой Камеруна (1:0).

Ближайший поединок сборная России сыграет против Кении. Спарринг состоится в понедельник, 16 октября, на стадионе в Турции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Александр Клюев
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