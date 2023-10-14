Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Люка Эрнандес: «Мбаппе может всё»

14 Октября 2023 • 01:29 Комментировать
Нидерланды
1:2
Франция

Защитник сборной Франции Люка Эрнандес прокомментировал выступление Килиана Мбаппе в матче с Нидерландами.

Форвард «ПСЖ» отметился дублем, поразив ворота на седьмой и 53-й минутах, благодаря чему французы завоевали три очка (2:1) и досрочно вышли в финальную стадию чемпионата Европы.

«Мне повезло, ведь я играю с Килианом ещё и в «ПСЖ», – с улыбкой отмечает после матча Эрнандес. – Он может всё, так что я не удивлён. Мбаппе – номер один», – приводит журналист Жюльен Фроман слова защитника.

В активе Килиана Мбаппе 42 гола в 72 матчах за национальную французскую команду. Только Оливье Жиру, Тьерри Анри и Антуан Гризманн имеют на своём счету больше забитых мячей за «трёхцветных».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Франции Килиан Мбаппе Люка Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Октября
01:45 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс: «Я счастлив в «РБ Лейпциге»
01:29 · Франция. Лига 1
Люка Эрнандес: «Мбаппе может всё»
00:40 · Франция. Лига 1
Мбаппе повторил достижение Десайи в сборной Франции
13 Октября
22:07 · Франция. Лига 1
Мбаппе сравнялся с Платини по голам за сборную Франции – выше только три игрока
20:53 · Испания. Ла Лига
​Винисиус развеял слухи о том, что он против Мбаппе
17:16 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» согласовал новый контракт с полузащитником
11:30 · Франция. Лига 1
Агент рассказал о травме Головина
09:22 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги Тебас: «ПСЖ» мог бы стать чемпионом по трате денег на ветер»
12 Октября
23:52 · Италия. Серия А
Касильяс вступился за Доннарумму 3
17:14 · Франция. Лига 1
Кузяев назвал главный плюс своего одиночества во Франции
17:12 · Франция. Лига 1
​«Рестораны и вино»: Верратти высказался о своём образе жизни
15:14 · Франция. Лига 1
​Мбаппе придётся найти нового агента из-за ситуации с матерью 3
13:38 · Франция. Лига 1
​Кузяев высказался об отношении к россиянам в Европе
12:54 · Франция. Лига 1
Экс-тренер «ПСЖ» Галтье возглавил клуб из Катара официально
12:19 · Россия. Премьер-лига
Кузяев: Атмосфера на стадионах во Франции значительно отличается от того, к чему мы уже привыкли в России
Все новости
Рекомендуем