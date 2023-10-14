Люка Эрнандес: «Мбаппе может всё»

Защитник сборной Франции Люка Эрнандес прокомментировал выступление Килиана Мбаппе в матче с Нидерландами.

Форвард «ПСЖ» отметился дублем, поразив ворота на седьмой и 53-й минутах, благодаря чему французы завоевали три очка (2:1) и досрочно вышли в финальную стадию чемпионата Европы.

«Мне повезло, ведь я играю с Килианом ещё и в «ПСЖ», – с улыбкой отмечает после матча Эрнандес. – Он может всё, так что я не удивлён. Мбаппе – номер один», – приводит журналист Жюльен Фроман слова защитника.

В активе Килиана Мбаппе 42 гола в 72 матчах за национальную французскую команду. Только Оливье Жиру, Тьерри Анри и Антуан Гризманн имеют на своём счету больше забитых мячей за «трёхцветных».