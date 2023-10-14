Мбаппе повторил достижение Десайи в сборной Франции

Килиану Мбаппе покорилось ещё одно уникальное достижение.

В пятницу сборная Франции обыграла соперников из Нидерландов (2:1), досрочно завоевав путёвку на Евро-2024, а Мбаппе оформил дубль. Согласно данным Stats Foot, форвард «ПСЖ» стал первым за 25 лет игроком, которому удалось выиграть шесть первых матчей в составе национальной команды в качестве капитана. В 1999 году это сделал Марсель Десайи.

Напомним, что сегодня Килиан Мбаппе также вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции (42 гола), превзойдя Мишеля Платини.

17 октября французы сыграют против сборной Шотландии в товарищеском матче.