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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе повторил достижение Десайи в сборной Франции

14 Октября 2023 • 00:40 Комментировать
Нидерланды
1:2
Франция

Килиану Мбаппе покорилось ещё одно уникальное достижение.

В пятницу сборная Франции обыграла соперников из Нидерландов (2:1), досрочно завоевав путёвку на Евро-2024, а Мбаппе оформил дубль. Согласно данным Stats Foot, форвард «ПСЖ» стал первым за 25 лет игроком, которому удалось выиграть шесть первых матчей в составе национальной команды в качестве капитана. В 1999 году это сделал Марсель Десайи.

Напомним, что сегодня Килиан Мбаппе также вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции (42 гола), превзойдя Мишеля Платини.

17 октября французы сыграют против сборной Шотландии в товарищеском матче.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Франции Марсель Десайи Килиан Мбаппе
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