Мбаппе сравнялся с Платини по голам за сборную Франции – выше только три игрока

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе настиг легендарного Мишеля Платини в списке лучших бомбардиров сборной Франции всех времён.

24-летний футболист открыл счёт в выездном матче отбора Евро-2024 против Нидерландов, поразив ворота на седьмой минуте. Этот гол стал для форварда 41-м в составе «трёхцветных» – столько же имеет на своём счету Мишель Платини, выступавший за национальную команду с 1976 по 1987 год. Примечательно, что для достижения этого показателя обоим футболистам потребовалось провести одинаковое количество игр – по 72.

Лидером рейтинга остаётся Оливье Жиру (54 гола), второй – Тьерри Анри (51), а замыкает топ-3 Антуан Гризманн (44).