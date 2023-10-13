​«ПСЖ» согласовал новый контракт с полузащитником

Полузащитник Уоррен Заир-Эмери в обозримом будущем подпишет новый контракт с «ПСЖ». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клубу и игроку остаётся уладить последние детали.

Отмечается, что заработная плата Заира-Эмери вырастет. Трудовое соглашение будет долгосрочным.

17-летний Уоррен Заир-Эмери является воспитанником академии «ПСЖ». За первую команду полузащитник провёл 41 официальный матч, в которых записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров.

На текущий момент «ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.

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