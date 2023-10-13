Агент рассказал о травме Головина

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о восстановлении своего клиента после травмы.

«Есть небольшая травма икроножной мышцы. По срокам восстановления сказать точно не могу. Будем надеяться, что к предстоящей игре «Монако» Александр восстановится от повреждения», - цитирует агента «Матч ТВ».

Из-за повреждения Головин не вышел на поле во вчерашнем товарищеском матче против национальной команды Камеруна (1:0).

В текущем сезоне чемпионата Франции Александр провел семь поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.