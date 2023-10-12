Кузяев назвал главный плюс своего одиночества во Франции

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал, как переносит одиночество во Франции.

«Совершенно не тяжело. Времени нет скучать. Тренировки, изучение языка. Я даже вижу большой плюс в том, что нахожусь один — есть возможность сконцентрироваться на себе и больше времени посвятить саморазвитию», — приводит слова Кузяева «Чемпионат».

Футболист признался, что ему нравится изучать языки и заниматься с преподавателями.

30-летний Кузяев перебрался в «Гавр» из «Зенита» прошлым летом. В текущем сезоне хавбек принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров и отметился двумя забитыми мячами.