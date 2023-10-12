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​«Рестораны и вино»: Верратти высказался о своём образе жизни

12 Октября 2023 • 17:12 Комментировать

В летнее трансферное окно полузащитник Марко Верратти перебрался из «ПСЖ» в «Аль-Араби». Поговаривали, что у Луиса Энрике были вопросы к образу жизни итальянского футболиста. Верратти высказался на этот счёт.

«Для меня футбол всегда был игрой. После футбола у меня есть жизнь. Я всегда любил сходить в ресторан и выпить бокал вина, когда не было тренировок. Есть игроки, которые прячутся, но я всегда принимал ответственность – как в жизни, так и на поле. Думаю, я нравлюсь людям за это – они видят, что я нормальный человек.

Когда я был моложе, я мог поехать в клуб с друзьями. Но я всегда был профессионален», - сказал Верратти The Team.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти Аль-Араби Доха
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