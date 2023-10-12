Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе придётся найти нового агента из-за ситуации с матерью

12 Октября 2023 • 15:14 Комментировать

После изменений в регламенте ФИФА Файза Ламари, мать Килиана Мбаппе, не числится в каталоге агентов. На этот факт обращает внимание испанское издание Marca. Теперь, вероятно, звёздному форварду «ПСЖ» придётся хотя бы на время найти нового агента, поскольку его мама не имеет полномочий для ведения переговоров.

Источник отмечает, что Файза Ламари не будет иметь возможности получить лицензию как минимум до следующего мая. Таким образом, сейчас её руки связаны.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Слухи продолжают связывать звёздного французского форварда с «Реалом».

​В «Реале» рассказали, когда ждут Мбаппе

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Файза Ламари
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Октября
15:14 · Франция. Лига 1
​Мбаппе придётся найти нового агента из-за ситуации с матерью
13:38 · Франция. Лига 1
​Кузяев высказался об отношении к россиянам в Европе
12:54 · Франция. Лига 1
Экс-тренер «ПСЖ» Галтье возглавил клуб из Катара официально
12:19 · Россия. Премьер-лига
Кузяев: Атмосфера на стадионах во Франции значительно отличается от того, к чему мы уже привыкли в России
11:26 · Франция. Лига 1
Верратти: «Мои трофеи в «ПСЖ»? Надеюсь, в клубе появится игрок, который выиграет больше»
10:51 · Франция. Лига 1
Верратти: «Энрике сказал, что я не вхожу в его планы, я уважаю это решение, он отличный тренер»
10:34 · Франция. Лига 1
Кузяев рассказал, почему не отпраздновал свой первый гол за «Гавр»
09:47 · Франция. Лига 1
Верратти объяснил, почему не перешёл в европейский клуб
09:37 · Франция. Лига 1
Кузяев: «У «Зенита» шикарная база, но у «ПСЖ» она космическая»
08:51 · Франция. Лига 1
Кузяев - о трансфере в «Гавр»: «Пришлось пойти на сокращение зарплаты»
07:21 · Франция. Лига 1
Рибалта покинул «Марсель»
11 Октября
19:39 · Франция. Лига 1
Романо: «Галтье подписал контракт с «Аль-Духаилем»
19:29 · Англия. Премьер-лига
Роналду обошёл Месси и Холанна в реализации голевых моментов
18:36 · Франция. Лига 1
Романо подтвердил назначение Риеры в «Бордо»
17:11 · Германия. Бундеслига
Названы самые непобедимые клубы топ-10 лиг Европы в этом сезоне
Все новости
Рекомендуем