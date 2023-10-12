​Мбаппе придётся найти нового агента из-за ситуации с матерью

После изменений в регламенте ФИФА Файза Ламари, мать Килиана Мбаппе, не числится в каталоге агентов. На этот факт обращает внимание испанское издание Marca. Теперь, вероятно, звёздному форварду «ПСЖ» придётся хотя бы на время найти нового агента, поскольку его мама не имеет полномочий для ведения переговоров.

Источник отмечает, что Файза Ламари не будет иметь возможности получить лицензию как минимум до следующего мая. Таким образом, сейчас её руки связаны.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Слухи продолжают связывать звёздного французского форварда с «Реалом».

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