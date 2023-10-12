Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Кузяев высказался об отношении к россиянам в Европе

12 Октября 2023 • 13:38 Комментировать

Полузащитник Далер Кузяев, который летом перебрался в «Гавр», ответил на вопрос, чувствует ли он во Франции предубеждения по причине того, что он из России.

«Нет-нет-нет. Я с самого первого дня во Франции чувствую исключительно тёплое отношение к себе со стороны руководства, партнёров и болельщиков. Повторюсь: не ожидал даже», - цитирует Кузяева «Чемпионат».

В сезоне 2023/2024 Далер Кузяев провёл за «Гавр» в чемпионате Франции восемь матчей. В них полузащитник записал на свой счёт два гола.

В четверг сборная России проведёт товарищеский матч против Камеруна. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гавр Далер Кузяев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Октября
15:14 · Франция. Лига 1
​Мбаппе придётся найти нового агента из-за ситуации с матерью
13:38 · Франция. Лига 1
​Кузяев высказался об отношении к россиянам в Европе
12:54 · Франция. Лига 1
Экс-тренер «ПСЖ» Галтье возглавил клуб из Катара официально
12:19 · Россия. Премьер-лига
Кузяев: Атмосфера на стадионах во Франции значительно отличается от того, к чему мы уже привыкли в России
11:26 · Франция. Лига 1
Верратти: «Мои трофеи в «ПСЖ»? Надеюсь, в клубе появится игрок, который выиграет больше»
10:51 · Франция. Лига 1
Верратти: «Энрике сказал, что я не вхожу в его планы, я уважаю это решение, он отличный тренер»
10:34 · Франция. Лига 1
Кузяев рассказал, почему не отпраздновал свой первый гол за «Гавр»
09:47 · Франция. Лига 1
Верратти объяснил, почему не перешёл в европейский клуб
09:37 · Франция. Лига 1
Кузяев: «У «Зенита» шикарная база, но у «ПСЖ» она космическая»
08:51 · Франция. Лига 1
Кузяев - о трансфере в «Гавр»: «Пришлось пойти на сокращение зарплаты»
07:21 · Франция. Лига 1
Рибалта покинул «Марсель»
11 Октября
19:39 · Франция. Лига 1
Романо: «Галтье подписал контракт с «Аль-Духаилем»
19:29 · Англия. Премьер-лига
Роналду обошёл Месси и Холанна в реализации голевых моментов
18:36 · Франция. Лига 1
Романо подтвердил назначение Риеры в «Бордо»
17:11 · Германия. Бундеслига
Названы самые непобедимые клубы топ-10 лиг Европы в этом сезоне
Все новости
Рекомендуем