​Кузяев высказался об отношении к россиянам в Европе

Полузащитник Далер Кузяев, который летом перебрался в «Гавр», ответил на вопрос, чувствует ли он во Франции предубеждения по причине того, что он из России.

«Нет-нет-нет. Я с самого первого дня во Франции чувствую исключительно тёплое отношение к себе со стороны руководства, партнёров и болельщиков. Повторюсь: не ожидал даже», - цитирует Кузяева «Чемпионат».

В сезоне 2023/2024 Далер Кузяев провёл за «Гавр» в чемпионате Франции восемь матчей. В них полузащитник записал на свой счёт два гола.

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